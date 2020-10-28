На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей

В одном из сел Одесской области горел дом, и там обнаружены жуткие находки.
В среду утром, 28 октября, в селе Новокрасное Одесской области на ул. Набережная в одноэтажном жилом доме загорелась комната, во время тушения пожара найдены мертвыми двое маленьких детей.
Спасатели узнали о возгорании в 09:57, огонь охватил площадь 30 квадратных метров и был ликвидирован в 11:07, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
В ГСЧС добавили, что одному погибшему ребенку восемь месяцем, а другому – два года. Причина пожара в доме пока неизвестна, ее выясняют.
"Во время тушения пожара… обнаружили двух детей, без признаков жизни... к ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица основной пожарной техники…", – отметили в ведомстве.
- Справка. Село Новокрасное находится в Раздельнянском районе Одесской области, его площадь составляет менее одного квадратного километра, пишет Википедия.
- По данным переписи, которая проводилась в Украине в 2001 году, в Новокрасном проживали 457 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк