УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей

28 октября 2020, 13:54

В одном из сел Одесской области горел дом, и там обнаружены жуткие находки.

В Новокрасном был пожар, найдены мертвыми маленькие дети – Новости Одессы сегодня 2020
На Одесчине был пожар, найдены мертвыми маленькие дети / od.dsns.gov.ua

В среду утром, 28 октября, в селе Новокрасное Одесской области на ул. Набережная в одноэтажном жилом доме загорелась комната, во время тушения пожара найдены мертвыми двое маленьких детей.

Спасатели узнали о возгорании в 09:57, огонь охватил площадь 30 квадратных метров и был ликвидирован в 11:07, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В ГСЧС добавили, что одному погибшему ребенку восемь месяцем, а другому – два года. Причина пожара в доме пока неизвестна, ее выясняют.

"Во время тушения пожара… обнаружили двух детей, без признаков жизни... к ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица основной пожарной техники…", – отметили в ведомстве.

В Новокрасном был пожар, найдены мертвыми маленькие дети – Новости Одессы сегодня 2020
На Одесчине был пожар, найдены мертвыми маленькие дети / od.dsns.gov.ua
  • Справка. Село Новокрасное находится в Раздельнянском районе Одесской области, его площадь составляет менее одного квадратного километра, пишет Википедия.
  • По данным переписи, которая проводилась в Украине в 2001 году, в Новокрасном проживали 457 человек.
нашли мертвыми новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:17
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин
14:10
У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19 Видео
14:05
"Крутая фотка. Красивые ножки": Шоптенко порадовала фанатов прелестями в мини-шортах Видео
13:58
Считает Украину угрозой: Лукашенко придумал, как наказать украинцев Видео
13:54
На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей
Реклама
13:47
В Минздраве рассказали, когда вакцина против гриппа появится в аптеках
13:44
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
13:35
Еда, которая провоцирует тревогу: топ-5 главных "раздражителей" Видео
13:31
Назван единственный способ, как не заболеть COVID-19 Видео
13:28
Кабмин снял ограничения на гигантские зарплаты менеджерам госпредприятий
13:22
Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: есть жертвы и много пострадавших Видео
13:00
Вакцинация от гриппа: 3 способа сделать ее эффективнее Видео
13:00
Коронавирус убил мэра Борисполя – нардеп
12:59
Надя Дорофеева в сексуальном наряде обратилась к поклонникам
12:56
Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу" Видео
12:50
"Прощай, старый друг": Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer
12:47
США снова накрыли протесты после убийства копами афроамериканца Видео
12:41
Рак кишечника: онколог предложил 5 способов уберечься от заболевания Видео
12:05
Кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут​ - СМИ Видео
12:01
Эрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились Видео
Реклама
11:56
Покупатели iPhone 12 проливают кровь: первые жалобы
11:39
Астрологи предупредили, кому в начале ноября грозят критические дни
11:37
Почему болят колени на дождь: физиотерапевт раскрыл причины Видео
11:30
В Харькове пьяный футболист Металиста устроил жуткую аварию
11:07
Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт
11:06
Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными
10:51
Зубная боль может быть признаком критического состояния Видео
10:51
В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80% Видео
10:45
Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится Видео
10:35
В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать Видео
10:34
НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный Видео
10:30
Ляшко "пролетел" мимо Рады: ЦИК подсчитала 100% бюллетеней Видео
10:13
Новые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа мнение
09:57
Как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19: пульмонолог назвал 5 способов Видео
09:50
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки Видео
09:36
Пятна на Солнце размером с Землю продолжают расти: как скажется на самочувствии Видео
09:29
Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ
08:52
Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"
08:33
Два фашизоидных диктатора - Лукашеску и Пол Пут - нашли друг друга мнение
08:24
"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака Видео
Реклама
08:17
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
07:49
Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО Видео
07:25
Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз Видео
07:22
Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта мнение
07:21
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
06:56
Семья Садового заразилась коронавирусом
06:56
Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии мнение
06:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
06:27
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
06:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять