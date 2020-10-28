На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей

На Одесчине был пожар, найдены мертвыми маленькие дети / od.dsns.gov.ua

В среду утром, 28 октября, в селе Новокрасное Одесской области на ул. Набережная в одноэтажном жилом доме загорелась комната, во время тушения пожара найдены мертвыми двое маленьких детей.

Спасатели узнали о возгорании в 09:57, огонь охватил площадь 30 квадратных метров и был ликвидирован в 11:07, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В ГСЧС добавили, что одному погибшему ребенку восемь месяцем, а другому – два года. Причина пожара в доме пока неизвестна, ее выясняют.

"Во время тушения пожара… обнаружили двух детей, без признаков жизни... к ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица основной пожарной техники…", – отметили в ведомстве.

На Одесчине был пожар, найдены мертвыми маленькие дети / od.dsns.gov.ua