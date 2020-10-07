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На проспекте Бандеры ограничили движение из-за капремонта

7 октября 2020, 13:06

Проблемы с движением продлятся две недели.

Проспект Бандеры
Проспект Бандеры

В Киеве с 7 по 20 октября будет частично ограничено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что движение будет ограничиваться на участке дороги от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит" из-за проведения капитального ремонта проспекта Бандеры.

Ограничения вступили в силу в час ночи 7 октября.

Кроме того, в КГГА опубликовали схему объезда:

Отметим, что 7 октября Киев из-за сильного дождя сковали пробки. По данным сервиса Google Maps проблемы с проездом в сторону правого берега наблюдаются на мосту Метро, Дарницком мосту, мосту Патона и Южном мосту. Движение затруднено в сторону правого берега. Большой затор возник на Северном мосту.

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Также в пробках стоят улицы Семена Скляренко, Автозаводская, Вышгородская, Мостицкая, Кирилловская, проспект Правды, Богатырская, Оболонский проспект, Маршала Малиновского. Пробка есть и на проспекте Героев Сталинграда в сторону Подола. Проблемы наблюдаются на улицах Зои Гайдай, Полярной, Героев Днепра.

На левом берегу Киева заторы сковали проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Генерала Жмаченко, Броварской проспект, бульвар Перова, улица Братиславская, Миропольская, и проспект Освободителей.

Ранее стало известно, что с 6 по 20 октября на улице Бакинской в Киеве также частично ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ.

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