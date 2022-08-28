На юге вражеские войска можно взять в окружение - полковник СБУ

Российских оккупантов на юге можно взять в окружение / Коллаж УНИАН, AeroVironment Inc

Украинские военные на юге успешными действиями отрезают оккупантов от резервов, сообщил нардеп и полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Южный плацдарм - это перспективное направление, даже несмотря на то, что там сосредоточено много сил и средств противника. Уже можно взять врага в оперативное окружение. Логично, что именно это направление будет развиваться. Для нас эффективно развивать контрнаступление на юге и выбросить врага на левый берег Днепра", - пояснил Костенко.

По его словам, для россиян важным остается восточное направление и там им нужна победа.

Видео дня

"Они могут перебрасывать резервы на юг и это ослабит восток. Они поставили себе задачу - выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. Нам нужно отбивать правобережный плацдарм, чтобы враг не смог захватить Николаевскую и Одесскую области", - подытожил полковник СБУ.