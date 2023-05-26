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На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

Алексей Тесля
26 мая 2023, 21:41 обновлено 26 мая, 21:46
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На Таврическом направлении в течение суток подразделения Сил обороны выполнили 656 огневых задач.
ВСУ, война
ВСУ ударили по оккупантам на Таврическом направлении / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Большие потери терпят оккупанты РФ на Таврическом направлении. За прошедшие сутки украинские военные отбили 15 атак оккупантов.

На Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия, сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Враг нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Орехов, Новоандреевка, Железнодорожное, Белогорье, Новопавловка, Полтавка, Малые Щербаки, Павловка Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждены 7 частных жилых домов).

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На Таврическом направлении в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 656 огневых задач. Потери противника на Таврическом направлении составляют около двух рот. Также уничтожены и повреждены 16 единиц вражеской ВВТ.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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