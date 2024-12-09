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Нацелились на границы: россияне готовятся к штурмам в еще одной области

Мария Николишин
9 декабря 2024, 21:39обновлено 9 декабря, 22:45
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Враг будет пытаться вернуть под свой контроль то, что он потерял во время украинского контрнаступления в 2023 году.
Нацелились на границы: россияне готовятся к штурмам в еще одной области
РФ готовится к штурму на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

  • РФ готовится к штурмам в Запорожской области
  • Враг применяет тактику малых групп
  • На Ореховском направлении идет переброска личного состава РФ

Армия страны-агрессора России готовится к штурмовым действиям в Запорожской области и пробивается на границу Днепропетровской области. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Radio NV.

По его словам, город Запорожье находится в 30 км от линии боевого соприкосновения.

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"Враг, внеся определенные изменения и улучшив системы сброса КАБов, добился того, что теперь эти бомбы большой мощности - КАБ-250, КАБ-500 - прилетают уже по центру областного центра", - подчеркнул он.

Волошин подчеркнул, что враг уже несколько недель подряд готовится к ведению штурмовых действий. По данным украинской разведки, противник обучал и готовил штурмовые группы пехоты, учил их применять боевую технику в бою.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времовском направлении. Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины", - рассказал он.

Спикер также добавил, что враг применяет тактику малых групп, которой пользовался в Соледаре, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке Донецкой области.

"Противник имеет успех частичный с привлечением таких малых групп пехоты, и поэтому он этой тактики придерживается и на Времовском направлении, пытаясь взять под контроль юг Донецкой области, поселок Великая Новоселка и выйти на границу Днепропетровской области. Это наступление продолжается", - отмечает Волошин.

Кроме того, по данным украинской разведки, подобная подготовка сейчас ведется и на Ореховском направлении. Там враг будет пытаться вернуть под свой контроль то, что он потерял во время украинского контрнаступления в 2023 году - Роботино - и выйти к Орехову, чтобы перерезать логистические пути нашей группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

"Также противник начинает подготовку подобных штурмовых групп с привлечением техники для подобных штурмовых действий и на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении уже идет переброска личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает довольно значительное количество таких штурмовых групп пехоты - до ста. Ожидаются очень активные штурмы. Враг готовится на Куликовском полигоне", - подытожил спикер Сил обороны Юга Украины.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук сообщил, что российские оккупанты пытаются отбить свои позиции на Курском направлении, применяя элитные подразделения.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет ротацию воинских подразделений.

Кроме того, Россия прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одним из основных препятствий для врага.

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Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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