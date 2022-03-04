Начались проблемы: у российских оккупантов закончился запас ракет

Войска России / Reuters

За восьмой день наступления на украинское государство российские захватчики не добились существенных успехов в продвижении вперед.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 00:00 3 марта, они сосредоточили усилия на инженерном оборудовании позиций и несут потери при продвижении в глубь территории Украины.

Как сообщили в Генштабе, оккупанты ввели в страну большую часть созданной для наступления группировки – из 117 укомплектованных батальонных тактических групп осталось не более шести. Сейчас они не находятся в Украине, а морально психологическое состояние подразделений – на низком уровне.

Кроме того, они использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который предназначался для наступления. В настоящее время враг производит пополнение запасов. Также оккупанты затягивают с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия для оттягивания части сил ВСУ на указанное направление.

Под неудачной попытки наступления на Гостомель оккупанты столкнулись с украинскими защитниками и потеряли около 20 единиц техники.

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"Оккупационные войска начали действовать более коварно, продолжают дерзко нарушать норма Международного гуманитарного права, используя жилые дома, для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилых массивах крупных городов", – говорится в сообщении.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

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