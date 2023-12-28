Начинают прозревать: Жданов нашел неожиданный плюс в ситуации с помощью Украине

Вместе с тем в США "вырисовывается очень нехорошая тенденция", отметил Жданов.

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Украина оказалась в заложниках ситуации с военной помощью от стран Запада / Коллаж Главреда, фото: ОПУ, pixabay

Дальнейший ход боевых действий сейчас полностью зависит от Запада. Однако Европа на фоне внутреннеполитических разборок в США активизировалась в плане помощи Украине, отметил в интервью Главреду эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Украина сейчас на 100% является заложником ситуации - мы воюем с колёс. Если завтра не придёт эшелон с припасами, нам нечем будет воевать. Вот в чём трагизм ситуации.Поэтому достижимость целей России зависит от позиции наших партнёров", - сказал Жданов.

Эксперт считает, что политика изоляционизма в США, которую проводил Трамп, сейчас побеждает. Но на этом фоне страны ЕС неожиданно активизировались.

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"В США вырисовывается очень нехорошая тенденция: победить на президентских выборах может Трамп. Если Трамп, не дай Бог, победит, Штаты уйдут в изоляционизм. Поэтому на США я сейчас смотрю с большим пессимизмом. А вот Европа наконец начинает прозревать и понимать, что нужен противовес Российской Федерации. Туск доведёт до сведения всех европейских лидеров тот факт, что даже Польша при её темпах развития в ближайшие три года не успевает подготовиться к прямому противостоянию с РФ", - добавил Жданов.

По его мнению, "Европа начинает понимать, что необходимо вооружать Украину".

"В большинстве своем Европа понимает, что нужно вооружать Украину, чтобы она сражалась, поскольку европейские страны не потянут противостояние с Российской Федерацией", - объяснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Победа" Путина и новая война

Пока Запад спорит насчет дальнейшей поддержки Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

Параллельно в западных странах все больше начали допускать победу Путина и делать пессимистические прогнозы о будущем целой Европы.

Недавно Bild писал, что уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента. Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.

А немецкие аналитики DGAP писали, что заморозка войны в Украине приведет к нападению России на страны Балтии через шесть лет - когда Москва восстановит военную мощь.

Тем временем Россия продолжает склонять Украину к переговорам на своих условиях - с дальнейшей заморозкой военных действий, что позволит РФ собрать новое войско оккупантов и навсегда подчинить захваченные украинские территории.

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