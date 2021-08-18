Наказание за переговоры с РФ: в Слуге народа предупредили о покарании для нардепов

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Законодательную инициативу правительства о запрете политических переговоров с представителями российской власти прокомментировала народный депутат от Слуги народа Елизавета Ясько.

Как рассказала она в эфире канала Украина 24, будут разрешены контакты с РФ, если у человека происходит личное общение.

"Условно, если Медведчук или кто-то из пятой колонны будет ехать (в Россию - ред.) и общаться об установлении мира без согласия президента Украины, то такие переговоры не имеют права. Если у человека личные дела, личное общение, то это разрешается. Это распространяется только в рамках переходного правосудия, чтобы не создавать дополнительные конфликты, чтобы мы четко знали, что является черным, а что - белым. Черным является общение об установлении мира без согласия твоего государства", - подчеркнула "слуга народа".

Она пояснила, что в ситуации, в которой находится Украина, страна-агрессор использует пятую колонну внутри страны.

"Люди, которые сотрудничают с агрессором, должны быть наказаны, нести ответственность", - добавила Ясько.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".