Насиловали, остригли и задушили сумкой: на Троещине нашли изувеченное тело женщины

В Киеве нашли задушенной женщину / Фото kiev.informator.ua

В Деснянском районе Киева произошло жуткое убийство. На автобусной остановке на Троещине нашли тело 46-летней женщины со следами множественных побоев и сумкой на шее.

Одежда погибшей была разорвана, штаны спущены. Об этом сообщает Информатор.

Тело обнаружили в субботу, 24 октября, недалеко от адреса Закревского, 9.

По словам очевидцев, при женщине была сумка с документами. Известно, что она 1974 года рождения.

На шее погибшей была сумка. Судя по следам от удушья, женщину ею и задушили. Рядом с телом лежала палка. По предварительной информации, на теле нашли и следы от ударов тростью.

Не исключено, что женщину насиловали неестественным способ. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка.

Вокруг места преступления обнаружено много волос. Вероятнее всего, их срезали.

На месте происшествия работала полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи.

На месте проишествия работала полиция / kiev.informator.ua

Напомним, 7 января в Деснянском районе Киева рядом с домом по улице Маяковского, 11Б обнаружили труп мужчины с пробитой головой.