Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев

Украинцы больше всего доверяют Меркель и не доверяют Путину / Фото: УНИАН

Украинцы в преимущественном большинстве доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель, но при этом максимально неодобрительно оценивают президента России Владимира Путина.

Как свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного агентством Info Sapiens по заказу центра Новая Европа, в тройку лидеров доверия вошли также лидеры Франции и Польши.

Социология демонстрирует, что Меркель доверяют почти 60% украинцев, а не доверяют — 24,13%. Симпатии вызывает также президент Польши Анджей Дуда: ему доверяют 48,37% украинцев, не доверяют — 22,05%. Среди лидеров доверия оказался президент Франции Эммануэль Макрон: ему доверяют 42,43%, не доверяют — 33,46%.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 37,8% опрошенных украинцев, а не доверяют — 48,28%.

Среди опрошенных наибольшее недоверие вызывает президент России Владимир Путин — 72,45%. Доверяют ему только 14,15% украинцев.

Отметим, опрос проводился 6-19 ноября 2020 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, методом личных интервью дома у респондентов. В исследовании приняли участие 2029 граждан старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Соцопросы в Украине