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Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев

17 декабря 2020, 01:21

Граждане страны выразили симпатии Ангеле Меркель.

Меркель
Украинцы больше всего доверяют Меркель и не доверяют Путину / Фото: УНИАН

Украинцы в преимущественном большинстве доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель, но при этом максимально неодобрительно оценивают президента России Владимира Путина.

Как свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного агентством Info Sapiens по заказу центра Новая Европа, в тройку лидеров доверия вошли также лидеры Франции и Польши.

Социология демонстрирует, что Меркель доверяют почти 60% украинцев, а не доверяют — 24,13%. Симпатии вызывает также президент Польши Анджей Дуда: ему доверяют 48,37% украинцев, не доверяют — 22,05%. Среди лидеров доверия оказался президент Франции Эммануэль Макрон: ему доверяют 42,43%, не доверяют — 33,46%.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 37,8% опрошенных украинцев, а не доверяют — 48,28%.

Среди опрошенных наибольшее недоверие вызывает президент России Владимир Путин — 72,45%. Доверяют ему только 14,15% украинцев.

Отметим, опрос проводился 6-19 ноября 2020 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, методом личных интервью дома у респондентов. В исследовании приняли участие 2029 граждан старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Соцопросы в Украине

  • Исследование Центра Разумкова, проведенное в декабре, свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года. Пятого президента Петра Порошенко – который занял второе место – назвали разочарованием года 10% украинцев.

  • Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился в октябре-ноябре, в Верховную Раду могли бы пройти 6 партий. Среди них – ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь, а также Радикальная партия.

Ангела Меркель Владимир Путин социологический опрос новости Украины
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