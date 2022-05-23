Не могут удержать позиции: оккупанты создали в двух областях 19 "комендатур"

Оккупанты / УНИАН

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне создали 19 так называемых "комендатур".

Как сообщают в оперативной сводке Генерального штаба, продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины.

"Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых "комендатур",– говорится в сводке.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают изолировать районы ведения боевых действий. Враг наносит ракетные удары по объектам инфраструктуры.

В северо-западной части временно оккупированного Крыма враг разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Россияне хотят нарастить систему противовоздушной обороны.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, они системно употребляют алкогольные напитки, есть дезертирство.

Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронетехники и шесть единиц автомобильной техники противника.

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