"Не понимают, куда попадут": Зеленский назвал самую большую ошибку россиян

Зеленский назвал самую большую ошибку россиян / Офис президента Украины, скрин

Россияне боятся выходить на улицы и протестовать против российского диктатора Владимира Путина. Однако в этом и заключается их самая большая ошибка. Ведь если они все вместе не будут протестовать, их могут отправить на войну.

А у тех граждан РФ, которые попадут на фронт, будет оттуда только два выхода – либо погибнуть, либо попасть в плен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

Зеленский отметил, что россияне не хотят выходить на протесты, потому что боятся, что их бросят из-за этого за решетку. Поэтому на улицы выходит очень мало людей, а все остальные из-за страха не хотят к ним присоединиться.

Однако россиянам будет безопаснее протестовать и попасть за решетку, чем попасть на войну против Украины, подчеркнул президент.

"Это сотни людей или тысячи, они боятся попасть за решетку. Хотя они не понимают, куда они попадут, когда придут к нам. То есть когда они придут на нашу землю, им придется стрелять в нас, нам также придется стрелять в них. Они либо погибнут, либо попадут в плен", – отмечает Зеленский.

Он подчеркнул, что только все вместе россияне могут остановить своего диктатора Путина. Ведь всех 150 миллионов человек у власти и силовиков остановить не получится.

"Они даже не понимают разницы, что выходить сейчас на улицу безопаснее. Потому что это и есть демократия. Даже если у тебя ее забрали в таком большом государстве, но всех остановить невозможно, потому что это 150 млн человек", – подчеркнул президент Украины.

Также он добавил, что россияне не понимают всех рисков от пребывания на фронте, потому что они еще не видели массово трупов своих граждан.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 сентября подписал закон, согласно которому россиянам грозит до 10 лет тюрьмы за дезертирство или неявку на службу по призыву. При этом россияне, находящиеся в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну против Украины. Однако пока Китай занимает позицию балансировки.

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