Ни работы, ни учебы: юрист пояснил, чего мужчины не получат без учета в ТЦК

Без разрешения ТЦК и военно-учетных документов мужчины не могут устроится на работу, обучение, получить медицинскую помощь и оформить статус безработного.

https://glavred.info/ukraine/ni-raboty-ni-ucheby-yurist-poyasnil-chego-muzhchiny-ne-poluchat-bez-ucheta-v-tck-10532696.html Ссылка скопирована

Юрист говорит, что проверять пакет документов о военном учете во время приема мужчины на работу обязаны и частные, и государственные учреждения / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине во время мобилизации мужчины призывного возраста могут устроиться на работу и поступить на учебу только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, есть и другие услуги, которыми мужчины не могут воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК (в просторечии ‒ военкомате). Об этом сообщает портал "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий руководителя практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Иван Колганов.

Он напомнил, что для трех категорий мужчин призывного возраста на данный момент существуют следующие виды военно-учетных документов:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет, временное удостоверение;

для резервистов – военный билет.

"Надо обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", – пояснил Колганов.

видео дня

Юрист говорит, что проверять пакет документов о военном учете во время приема мужчины на работу обязаны и частные, и государственные учреждения, и организации. В противном случае работодателю грозит большой штраф.

"В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения" должны сообщать правила военного учета граждан под личную подпись в случае приема на работу или на обучение", – рассказал он.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.