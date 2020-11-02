Никаких больше кубометров - в Украине будут иначе считать потребление газа

В Украине будут иначе считать потребление газа / УНИАН

Компания-оператор газохранилищ Украины начала испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует информацию с приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт).

Об этом сообщили представители пресс-службы Укртрансгаза. По их словам, до конца нынешнего года комплекс введут в промышленную эксплуатацию. Соответственно, с 1 января 2021 года украинские газохранилища будут переведены на систему учета газа с кубометров в киловатт-часы. Такой стандарт давно принят и использован в странах Евросоюза.

Кроме того, в течение 2021-2025 годов на девяти украинских хранилищах будет установлены узлы замера газа, которые позволяют отслеживать качественные и физико-химические характеристики газа в режиме онлайн. Причем, как утверждают в Укртрансгазе, газ будут подсчитывать как в физических, так и в энергетических единицах.

По поводу общего перехода к учету газа в единицах энергии, то данная норма содержится в законопроекте №2553. Документ сейчас готовится ко второму чтению в Раде, а в первом чтении его депутаты одобрили в июне нынешнего года.

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