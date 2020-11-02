Никаких больше кубометров - в Украине будут иначе считать потребление газа

Изменения вступят в силу уже с 1 января 2021 года.
Компания-оператор газохранилищ Украины начала испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует информацию с приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт).
Об этом сообщили представители пресс-службы Укртрансгаза. По их словам, до конца нынешнего года комплекс введут в промышленную эксплуатацию. Соответственно, с 1 января 2021 года украинские газохранилища будут переведены на систему учета газа с кубометров в киловатт-часы. Такой стандарт давно принят и использован в странах Евросоюза.
Кроме того, в течение 2021-2025 годов на девяти украинских хранилищах будет установлены узлы замера газа, которые позволяют отслеживать качественные и физико-химические характеристики газа в режиме онлайн. Причем, как утверждают в Укртрансгазе, газ будут подсчитывать как в физических, так и в энергетических единицах.
По поводу общего перехода к учету газа в единицах энергии, то данная норма содержится в законопроекте №2553. Документ сейчас готовится ко второму чтению в Раде, а в первом чтении его депутаты одобрили в июне нынешнего года.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Теперь она составляет 5,37 гривны за кубометр – на 24,4% больше сентябрьской стоимости. Таким образом, стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.
- Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 гривен.