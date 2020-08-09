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Кравчук озвучил свой рецепт восстановления Донбасса

9 августа 2020, 08:22

Свободная экономическая зона на Донбассе станет залогом поступления инвестиций в регион.

Кравчук
Донбассу нужны инвестиции, считает Кравчук / УНИАН

Создание на Донбассе свободной экономической зоны является главным условием возрождения временно оккупированных территорий.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук во время эфира на телеканале Obozrevatel TV.

"Когда эта зона будет принята, совсем изменится управленческая ситуация. Придут инвестиции, будут гарантии для инвесторов, для многих отраслей будут льготные условия", – отметил он.

Кравчук напомнил, что в свое время в 1993 году он подписал указ о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, но впоследствии об этой идее забыли из-за сложной политической ситуации в стране.

Первый президент уверен, что свободная экономическая зона на Донбассе станет залогом поступления в этот регион инвестиций.

"А это для нас главное. Без инвестиций поднять то, что там разрушено, невозможно", – подчеркнул глава ТКГ.

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Как сообщал Главред, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

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