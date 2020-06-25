В разведке поведали, чем опасна для Украины паспортизация Донбасса

В разведке назвали главную угрозу для Украины на Донбассе / Фото: УНИАН

Новости Донбасса - в украинской разведке уверены, что паспортизация жителей ОРДЛО со стороны пропутинских боевиков является самым угрожающим вопросом на сегодня.

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, главная стратегия агрессора – сделать все, чтобы наша страна осталась в его сфере влияния Кремля.

"Стратегия одна – не допустить евроинтеграции Украины и сделать все для того, чтобы Украина осталась в сфере влияния РФ. Есть ли планы присоединения оккупированных территорий в РФ – сейчас сложно сказать. Мы видим, что с началом агрессии России против нашего государства в 2014 году в планы Кремля постоянно вносятся коррективы в зависимости от того, как действует наше государство", – отметил Скибицкий.

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Он отметил, что, если жители оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, примут участие в голосовании по изменениям в конституцию РФ, это позволит стране-агрессору говорить о них, как о российских гражданах.

"И это опасно. Россия может использовать присутствие уже не просто русскоязычного населения, а российских граждан как повод для вмешательства в наши внутренние дела", – пояснил Скибицкий.

Как ранее писал Главред, по информации социологов, решение проблемы с военным конфликтом на Донбассе беспокоит 73% украинцев, а возвращение аннексированного полуострова Крым в два раза меньше ‒ 32%.

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.