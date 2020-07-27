Четыре трупа в колодце: в Харькове загадочно погибли коммунальщики

В Харькове в колодце погибли коммунальщики / УНИАН

В понедельник, 27 июля, в Харькове произошло жуткое ЧП – погибли работники коммунальной службы во время проведения ремонтных работ в колодце.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что сообщение о происшествии поступило 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия.

Сотрудник водоканала сообщил, что во время ремонтных работ на проспекте Гагарина четыре работника задохнулись газом – одна женщина и три мужчины. Все они работали в "Харьковводоканале".

В настоящее время по указанному адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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