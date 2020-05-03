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В Харькове жестоко избили журналиста после вызова полиции

3 мая 2020, 09:35

Никита Кныш с ушибами тела и лица обратился за помощью к медикам.

Никиту Кныша жестоко избили в Харькове / Скриншот

В Харькове неизвестные жестоко избили журналиста Никиту Кныша, который фиксировал нарушителей карантина возле метро Научная, где любит проводить время "золотая молодежь".

Как сообщили в пресс-службе облуправления полиции, следователь внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории - обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Сам он "с ушибами тела и лица" обратился за помощью в больницу.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко подчеркнул, что журналиста побили после того, как он позвонил в полицию.

"На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто оправдывается, кто отказывается отвечать или оскорбляет журналиста. После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке", - рассказал Томиленко в Facebook.

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Кныш добавил, что через несколько секунд после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники также отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Кныш снова вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои.

Напомним, в 2019 году в Черкассах жестоко избили известного журналиста Вадима Комарова, он в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где скончался.

новости Харькова драка карантин в Украине
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