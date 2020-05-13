На Харьковщине матерящиеся подростки избили девушку-инвалида: видео 18+

На Харьковщине подростки с матерщиной избили девушку-инвалида / скриншот из видео

В Харьковской области обильно матерящиеся подростки избили девушку с инвалидностью - обвинив ее в распространении сплетен. Более того, избиение они сняли на видео.

Как сообщает портал Статус Кво, инцидент случился в селе Феськи Золочевского района Харьковщины. Подростки жестко избили девушку, а потом заставили ее стать на колени и попросить прощения.

Представители отдела коммуникаций Главка Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что инцидент произошел 9 мая 2020 года. Пострадавшая девушка уже достигла совершеннолетия. Официальную информацию полицейские пообещали предоставить позднее.

Предупреждение - видео содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет

Напомним, ранее в лесу возле поселка городского типа Коцюбинское под Киевом юные девушки из местного колледжа жестоко избили сверстницу. Ссора произошла из-за некоего парня. Нападавшие требовали от своей жертвы немедленно оставить его.