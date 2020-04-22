В полиции планируют наказать мэра Ивано-Франковска за изгнание ромов

Марцинкив стал фигурантом криминального производства / Zik

В Министерстве внутренних дел заявили, что инициатива мэра Ивано-Франковска Руслана Марицнкива о принудительном вывозе из города в Закарпатье всех ромов нарушает права человека и является фактом ксенофобии.

"Недопустимо делить наших граждан по этническому признаку. Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед законом все равны!" - сообщает пресс-служба МВД.

В правоохранительных органах напомнили, что ромы имеют украинское гражданство, поэтому наделены всеми правами, как и господин мэр.

"Их права защищены Конституцией Украины. А высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности", - отметили в ведомстве.

В связи с заявлением Марцинкива в полиции открыли уголовное дело. Позицию мера силовики назвали недопустимой.

Читайте такжеПтица повредила двигатель: вертолет ВСУ экстренно приземлился в полеЗаявление мэра прокомментировал глава МВД Арсен Аваков.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК. Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин глава, Украина — не "совок", Франковск — не княжество!", — написал Аваков.

Заявлениями мэра Ивано-Франковска обеспокоены также и в посольстве США в Украине.

"Глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", – сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания активнейшим образом возмутился тем, что полицейский не выполнили его поручения по вывозу людей ромской национальности из города на Закарпатье.