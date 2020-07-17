В Киеве возле метро Шулявская прогремел масштабный взрыв

В Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, в результате которого ранения ног получил мужчина.
"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро Шулявская в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции", - говорится в сообщении столичной подземки в Facebook.
На месте происшествия работают правоохранители. Взрывотехники обследовали прилегающую территорию и никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.
В данный момент метрополитен работает в обычном режиме. Станция Шулявская открыта для пассажиров.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как ранее сообщалось, прорыв трубы произошел в районе Березняки в Киеве. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.
Напомним, в Киеве на улице Крушельницкой, в районе Поздняки, случился пожар в многоэтажном жилом доме.