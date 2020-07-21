"Хочет много жертв": журналист проанализировал книгу террориста Кривоша

Журналист Алексей Братущак проанализировал книгу террориста Максима Кривоша Философия преступника, которую он написал шесть лет назад, когда находился в тюрьме.
Внутри – поток сознания. Не знаю, как там подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз подобным они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный", — написал Братущак на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека. Он не сомневается, что Кривош – человек с больной психикой.
"Я так понимаю, у "луцкого террориста" что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Много жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим…" – добавил журналист.
Напомним:
утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.
спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.
затем появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.
силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.