"Хочет много жертв": журналист проанализировал книгу террориста Кривоша

Книга Кривоша впечатлила читателей / кадр из видео

Журналист Алексей Братущак проанализировал книгу террориста Максима Кривоша Философия преступника, которую он написал шесть лет назад, когда находился в тюрьме.

Внутри – поток сознания. Не знаю, как там подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз подобным они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный", — написал Братущак на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека. Он не сомневается, что Кривош – человек с больной психикой.

"Я так понимаю, у "луцкого террориста" что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Много жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим…" – добавил журналист.

/ Фото: Facebook/Алексей Братущак

Напомним: