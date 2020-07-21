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"Хочет много жертв": журналист проанализировал книгу террориста Кривоша

У преступника заметили комплекс мессии.

21 июля 2020, 22:07
Максим Плохой
Книга Кривоша впечатлила читателей / кадр из видео

Журналист Алексей Братущак проанализировал книгу террориста Максима Кривоша Философия преступника, которую он написал шесть лет назад, когда находился в тюрьме.

Внутри – поток сознания. Не знаю, как там подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз подобным они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный", — написал Братущак на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека. Он не сомневается, что Кривош – человек с больной психикой.

"Я так понимаю, у "луцкого террориста" что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Много жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим…" – добавил журналист.

/ Фото: Facebook/Алексей Братущак

Напомним:

  • утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

  • спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

  • позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

  • затем появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.

  • силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.

Новости Луцка Максим Кривош Максим Плохой новости Украины захват заложников
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