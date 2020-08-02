Жесткий "замес": в Одессе устроили массовое побоище

В Одессе произошла массовая драка / pexels.com

В Одессе произошла массовая драка, в которой принимали участие более десяти молодых людей.

Как сообщает Telegram-канал Подслушано Одесса, побоище произошло в Аркадии в ночь на 2 августа.

Отношения выясняли между собой две компании молодых людей, которые отдыхали в ночном заведении.

"Ночью устроили "замес", якобы одному не понравилось, как другой посмотрел на его даму, но это не точно", - рассказали о причинах драки очевидцы.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости, а также ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в историческом центре Киева на Почтовой площади произошла драка. Двое скейтеров избили молодого человека, инцидент попал на видео.