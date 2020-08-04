Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело

Банда подростков издевалась над ребенком / mchildren.ru

Стали известны новые детали скандала в Сумах, где банду 12−14 летних подростков обвинили в групповом изнасиловании 7-летнего мальчика.

Как пишет Obozrevatel, малолетние подонки выкладывали видео со своими "подвигами" на YouTube.

Сообщается, что подростки заставляли ребенка есть собачьи фекалии, садиться на отломанную от зонта ручку, а также ребенка сажали на бутылку.

После этого мальчик шел домой и сильно плакал. Другие дети привели его домой и рассказали все отцу ребенка, который вызвал полицию.

По мнению местных жителей, полиция не торопилась открывать дело против насильников. Когда местные жители узнали, что в полиции считают, что никакого изнасилования ребенка не было, они вышли на акцию протеста.

Читайте также"Врачи покрывают ментов": всплыли скандальные факты в деле об изнасиловании в КагарлыкеМестные жители знают этих подростков, утверждают, что они ведут асоциальный образ жизни. Они могут обматерить взрослых, повредить имущество. Ходят по микрорайону с собачьими цепями, прячутся в кустах, поджидая одинокую жертву. Затем выскакивают, бьют цепями, отбирают телефон, деньги.

По словам жителей Сум, в издевательствах над ребенком принимали участие семь человек, но самыми активными были трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они ученики школы № 16.

Сейчас полиция переквалифицировала дело: вместо статьи "Хулиганство", дело открыто по статье "Изнасилование".

В полиции пояснили, что произошло это после опроса очевидцев и участников событий, а также после пересмотра видео. Дело ведет городское управление полиции Сум.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.