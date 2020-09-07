Новшество от Укрзализныци: за поездами можно будет следить онлайн

Укрзализныця хочет создать интерактивную карту движения / УНИАН

В Укрзализныце задумались над автоматизацией процессов движения поездов и запуском интерактивной карты.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

По его словам, сейчас Укрзализныця работает над автоматизацией движения составов. После этого можно будет освободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других, где в них больше нуждаются.

Это позволит быстрее перевозить грузы, что сделает акционерное общество более привлекательным для бизнеса.

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"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - рассказал Жмак.

Ранее Главред писал о том, что с конца августа текущего года пассажирские поезда Укрзализныци будет сопровождать военизированная охрана, которая ранее присутствовала исключительно в грузовых составах.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на тележурналистку Анастасию Луговую. Женщина ехала с несовершеннолетним ребенком. Неадекватный мужчина избил женщину и попытался изнасиловать.