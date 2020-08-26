Новый скандал: Снежана Егорова распекла Зеленского и похвалила Лукашенко

Снежана Егорова (в центре) / УНИАН

Телеведущая и светская львица Снежана Егорова подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского.

Видеоролик Егоровой с критикой был опубликован на YouTube.

Она критиковала президента Зеленского за то, что тот нивелирует значение Дня Победы и якобы из-за этого данный праздник теряет свое прежнее значение.

Кроме того, Егорова заявила ‒ Зеленский обещал остановить медицинскую реформу, которую запустила на пости и.о. руководителя Минздрава Уляны Супрун, но так этого и не сделал. Теперь же в Украине по причине медреформы, по ее словам, закрываются больницы, туберкулезные диспансеры и из психиатрических больниц выпускают пациентов.

Телеведущая отметила, что испытывает глубокое уважение к действующему президенту Беларуси, несмотря на то, что многие его действия достаточно спорные.

"Можно было быть не таким жестким, можно было быть не таким упрямым, можно было быть как-то по-честнее, но в любом случае Александр Лукашенко вложил свою жизнь в создание и процветание страны, которая находится у нас под боком", ‒ подытожила Егорова.

Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рагулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".

Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.