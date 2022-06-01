Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФ

ВСУ ликвидировали офицеров-рашистов / Facebook/AFUStratCom

В результате удачных действий подразделений Вооруженных сил Украины были ликвидированы сразу несколько офицеров оккупационных войск РФ.

В Facebook Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщили имена шести ликвидированных в Украине командиров РФ.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", - иронично рассказали в ВСУ.

Список уничтоженных офицеров-оккупантов:

командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;

старший лейтенант Горлатых Дмитрий;

лейтенант Агарагимов Аслан;

лейтенант Ханнанов Ильдар;

командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;

капитан 3 ранга Юрий Кукушкин.

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Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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