Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФ

ВСУ ликвидировали сразу несколько офицеров оккупационных войск РФ.
В результате удачных действий подразделений Вооруженных сил Украины были ликвидированы сразу несколько офицеров оккупационных войск РФ.
В Facebook Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщили имена шести ликвидированных в Украине командиров РФ.
"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", - иронично рассказали в ВСУ.
Список уничтоженных офицеров-оккупантов:
- командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
- старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ильдар;
- командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
- капитан 3 ранга Юрий Кукушкин.
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Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.
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