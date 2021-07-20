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Огненная война за наследство: на Буковине брат поджег дом сестры с ребенком внутри

20 июля 2021, 09:28
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Мужчина облил помещение неизвестным веществом и поджег, после чего скрылся.

В результате поджога сгорел дом, где жила маленькая девочка / cv.npu.gov.ua

В селе Клишковцы Черновицкой области 23-летний мужчина поджег дом, в котором находился 4-летний ребенок.

Преступление совершил родной брат хозяйки дома, сообщает ГУНП в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, мужчина пришел в дом своей родной сестры и между ними возник спор на почве перераспределения наследства после смерти отца.

В разгар конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему совершить этот поступок, в результате чего брат ударил ее канистрой.

Чтобы позвать на помощь женщина выбежала на улицу, а когда вернулась в комнату, увидела, что мужчина облил помещение неизвестным веществом и поджег, после чего скрылся.

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Хозяйка стала спасать своего малолетнего ребенка и выбежала с ним во двор. Женщина получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.

/ cv.npu.gov.ua

После поджога мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там. По факту совершения противоправных действий следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) и пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

/ cv.npu.gov.ua

Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба. Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрениях.

/ cv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в селе Новая Могильница на Тернопольщине – там при пожаре погибла 2-летняя девочка. А ее родители в это время спокойно смотрели телевизор. Старшие братья и сестры в свою очередь пошли на речку.

Буковина Черновицкая область
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