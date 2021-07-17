Родители спокойно смотрели телевизор: на Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка

Мертвую 2-летнюю нашли под кроватью. Правоохранители предполагают, что она могла испугаться. Поэтому спряталась туда от пожара.
Трагедия произошла в селе Новая Могильница на Тернопольщине – там при пожаре погибла 2-летняя девочка. А родители девочки в это время спокойно смотрели телевизор. Старшие братья и сестры в свою очередь пошли на речку.
Как сообщает полиция Тернопольской области, тело ребенка без признаков жизни обнаружили спасатели, когда потушили огонь. Пожар произошел вечером 15 июля в подсобном помещении.
Мертвую 2-летнюю нашли под кроватью. Правоохранители предполагают, что она могла испугаться. Поэтому спряталась туда от пожара.
Саму же подсобку использовали как курятник. Там обустроили жилую комнату и провели туда свет.Предварительно, семья погибшей девочки – уроженцы Закарпатской области. Сама семья является многодетной.
На момент несчастья старшие дети пошли на речку, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а маленькие играли во дворе.
В какой-то момент родители услышали звуки, похожие на взрыв. Когда вышли, увидели, что горит здание.
На месте инцидента работали следователи Нацполиции, эксперты, криминалисты и пожарно-спасательная бригада.
Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии дела.
Ранее в Черниговской области под Прилуками при пожаре погибли молодые супруги — им было 27 и 24 года. Накануне гибели отец и мать отправили детей погостить у родственников.