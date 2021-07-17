Родители спокойно смотрели телевизор: на Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка

На Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка / Нацполиция

Трагедия произошла в селе Новая Могильница на Тернопольщине – там при пожаре погибла 2-летняя девочка. А родители девочки в это время спокойно смотрели телевизор. Старшие братья и сестры в свою очередь пошли на речку.

Как сообщает полиция Тернопольской области, тело ребенка без признаков жизни обнаружили спасатели, когда потушили огонь. Пожар произошел вечером 15 июля в подсобном помещении.

Мертвую 2-летнюю нашли под кроватью. Правоохранители предполагают, что она могла испугаться. Поэтому спряталась туда от пожара.

Саму же подсобку использовали как курятник. Там обустроили жилую комнату и провели туда свет.Предварительно, семья погибшей девочки – уроженцы Закарпатской области. Сама семья является многодетной.

На момент несчастья старшие дети пошли на речку, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а маленькие играли во дворе.

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В какой-то момент родители услышали звуки, похожие на взрыв. Когда вышли, увидели, что горит здание.

Мертвую 2-летнюю нашли под кроватью. Правоохранители предполагают, что она могла испугаться. Поэтому спряталась туда от пожара. / Нацполиция

На месте инцидента работали следователи Нацполиции, эксперты, криминалисты и пожарно-спасательная бригада.

Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии дела.

Ранее в Черниговской области под Прилуками при пожаре погибли молодые супруги — им было 27 и 24 года. Накануне гибели отец и мать отправили детей погостить у родственников.