glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма: планируют вывоз музейных экспонатов

5 декабря 2022, 13:02
Захватчики РФ, вероятно, могут готовиться к вывозу с территории оккупированного полуострова историко-культурных ценностей.
Судакская крепость
Оккупанты РФ готовят вывоз музейных объектов из Крыма / st-sophia.org.ua

Российские оккупанты могут готовится к эвакуации с территории ранее захваченной Автономной республики Крым.

В частности, захватчики РФ, вероятно, могут готовиться к вывозу с территории оккупированного полуострова историко-культурных ценностей. Об этом идет речь в сообщении Крымского института стратегических исследований в Facebook.

Отмечается, что в некоторые музеи привезли специальный материал для упаковки экспонатов.

"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций", — пишут в КИСИ.

Со ссылкой на инсайдерскую информацию уточняется, что вывоз культурных ценностей могут начать при отходе войск РФ на Перекоп или с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра.

Из каких музеев оккупанты планируют вывозить экспонаты

По данным издания Бабель, оккупанты завезли в крымские музей специальные упаковочные материалы - фанерные ящики, рулоны поролона и пленки.

В частности, материале уже находятся в захваченных крымских музеях, подчиненных оккупационному "министерству культуры" в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории:

  • Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;
  • "Судакская крепость", которая является отделом Национального заповедника "София Киевская";
  • Крымский республиканский краеведческий музей "Центральный музей Тавриды", куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;
  • Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея "Центральный музей Тавриды";Крымскотатарский музей искусств;
  • Крымский этнографический музей в Симферополе;
  • Симферопольский художественный музей;
  • Евпаторийский краеведческий музей, отделом которого является Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль;
  • Евпаторийский музей истории Крымской войны.

Освобождение Крыма

Напомним, военный эксперт и генерал-майор ВСУ Сергей Савченко заявил о том, что солдаты и офицеры ВСУ смогут запустить процесс освобождения временно оккупированного (с 2014 года) Россией полуострова Крым только после деоккупации города Мелитополь (Запорожская область).

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", – написал он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что Крым может быть освобожден через полгода.

В частности, через 6 месяцев Подоляк намерен включиться в эфир из Ялты. По мнению чиновника, полуостров должен вернуться в состав Украины военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает возможным освобождение Крымского полуострова спустя полгода. Как утверждает Арестович, российским оккупантам сложно будет удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов полагает, что Крым может вернуться в Украину после наступления ВСУ на позиции врага на оккупированном полуострове либо в результате дипломатического диалога между Киевом и новыми российскими властями. Если логистика оккупантов будет разрушена, они могут добровольно покинуть Крым.

Смотрите видео - Карась рассказал, когда Украина может вернуть Крым

Читайте еще:

музеи новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:32

"Земля круглая": у Зеленского прокомментировали "бавовну" на военных аэродромах РФ

13:18

Макрон увидел обиду в глазах Путина и заговорил о "великом российском народе"

13:18

Войска РФ после назначения Суровикина изменили тактику на Донбассе – СырскийВидео

13:02

Оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма: планируют вывоз музейных экспонатовВидео

12:34

Украинская Диабетическая Федерация и ИТ-стартап CheckEye презентуют новую диагностическую технологию в ЕС новости компании

Реклама
12:17

"С Днем волонтера": в Воздушных силах отреагировали на взрывы на военной базе РФ в ЭнгельсеВидео

12:16

Зеленский стал "Человеком года" по версии Financial Times

11:58

Фантомные боли в области остроумия: правая рука Лаврова Мария Захарова наехала на Вайкуле и Пугачеву

11:57

В России нашли "оружие" против HIMARS: шаманы из Бурятии уже обустраивают халабуды для обрядовВидео

11:47

Гороскоп Таро для Близнецов на 2023 год: астролог назвала самый переломный и самый прибыльный месяцыВидео

11:45

Favbet Foundation передал защитникам Украины еще один микроавтобус

11:14

Хотел "выбить нечисть из родной Украины": ВСУ преподали последний урок наглому оккупанту

11:11

Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

11:08

Мир – не врач, а Путин не пациент: Зеленский отверг призывы к переговорам с РоссиейВидео

11:00

Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – неожиданности и нервы, а Скорпионам – разговоры

10:41

+13 посреди декабря: синоптик назвал области, где спадут морозыВидео

10:18

В Швеции убит критик Кадырова блогер Абдурахманов

10:02

На базе ВВС РФ, откуда атакуют Украину, прогремели взрывы: удар пришелся по Ту-95 – СМИВидео

10:00

Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – духовная щедрость, а Водолеям – воспоминания

09:28

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2022: Львам – трудности, Весам – качели, а Рыбам – прибыль

Реклама
09:25

Жене отдали труп с пробитым черепом: в РФ кувалдой казнили еще одного завербованного на войну "зека"

09:02

Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления в Украине – МакронВидео

09:00

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

08:55

Агутин не захотел быть в одном кадре с российским певцом Shaman, который воспевает войну в Украины

08:34

Может попытаться стать церковью-мученицей: эксперт объяснил, почему нельзя просто запретить УПЦ МПВидео

08:25

Сибирь с залежами нефти в аренду: как Украине получить репарации от Россиимнение

08:20

Украина получит все, что нужно для победы: ракеты, бронетехнику и системы ПРО – ПодолякВидео

07:41

Поражения РФ на поле боя и ракеты по инфраструктуре: в США заявили, что Путин не хочет переговоровВидео

07:21

Контрнаступление зимой откроет для ВСУ "окно возможностей" для успеха - ISW

07:00

Гороскоп Таро для Овнов на 2023 год: изобилие, новая мечта и встреча с любимым человекомВидео

06:44

Прошлой ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью и Кривому Рогу: что известно

06:42

Что нужно успеть сделать каждому знаку до Нового года – советы астрологаВидео

06:20

День Святого Николая 2022: история праздника, традиции и запреты дня

06:10

Каковы перспективы тотального запрета деятельности УПЦ МПмнение

05:37

Как правильно пить воду по утрам с пользой для организма

03:26

Знаменитая украинская легкоатлетка показала патриотический лук в стильном платье-вышиванке

03:20

Новогодняя закуска на скорую руку из 4 ингредиентов: рецепт вкуснейших мандаринокВидео

02:55

Могут ли лавры перейти от УПЦ МП к ПЦУ: религиовед объяснил условияВидео

02:10

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

01:35

Военный эксперт пояснил, почему враги любой ценой пытаются захватить Бахмут

Реклама
00:51

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

00:30

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

00:14

Избивали двое: Григорий Лепс устроил драку посреди улицы и сломал носВидео

04 декабря, воскресенье
23:45

"Украинцы уже реально едят россиян": белорусские пропагандисты придумали бред об Украине

23:15

Как избавиться от плохого запаха в холодильнике: 5 сказочных трюков, которые навсегда облегчат жизнь

22:41

Старшая дочь Оли Поляковой показала, как выглядит растрепанная певица в реальной жизниВидео

22:33

Зеленский рассказал, как Украине пройти самую тяжелую зиму в историиВидео

22:28

Запахло "жестом доброй воли": Арестович заявил о намерении оккупантов бежать из ЗАЭС

22:07

Путин применяет против Украины варварские методы - БлинкенВидео

21:31

Самый сложный месяц зимы: астролог назвала 3 тяжелых дня и предупредила о коварных планах агрессораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять