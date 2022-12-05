Оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма: планируют вывоз музейных экспонатов

Захватчики РФ, вероятно, могут готовиться к вывозу с территории оккупированного полуострова историко-культурных ценностей.

Оккупанты РФ готовят вывоз музейных объектов из Крыма / st-sophia.org.ua

Российские оккупанты могут готовится к эвакуации с территории ранее захваченной Автономной республики Крым.

В частности, захватчики РФ, вероятно, могут готовиться к вывозу с территории оккупированного полуострова историко-культурных ценностей. Об этом идет речь в сообщении Крымского института стратегических исследований в Facebook.

Отмечается, что в некоторые музеи привезли специальный материал для упаковки экспонатов.

"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций", — пишут в КИСИ.

Со ссылкой на инсайдерскую информацию уточняется, что вывоз культурных ценностей могут начать при отходе войск РФ на Перекоп или с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра.

Из каких музеев оккупанты планируют вывозить экспонаты

По данным издания Бабель, оккупанты завезли в крымские музей специальные упаковочные материалы - фанерные ящики, рулоны поролона и пленки.

В частности, материале уже находятся в захваченных крымских музеях, подчиненных оккупационному "министерству культуры" в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории:

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;

"Судакская крепость", которая является отделом Национального заповедника "София Киевская";

Крымский республиканский краеведческий музей "Центральный музей Тавриды", куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;

Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея "Центральный музей Тавриды";Крымскотатарский музей искусств;

Крымский этнографический музей в Симферополе;

Симферопольский художественный музей;

Евпаторийский краеведческий музей, отделом которого является Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль;

Евпаторийский музей истории Крымской войны.

Освобождение Крыма

Напомним, военный эксперт и генерал-майор ВСУ Сергей Савченко заявил о том, что солдаты и офицеры ВСУ смогут запустить процесс освобождения временно оккупированного (с 2014 года) Россией полуострова Крым только после деоккупации города Мелитополь (Запорожская область).

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", – написал он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что Крым может быть освобожден через полгода.

В частности, через 6 месяцев Подоляк намерен включиться в эфир из Ялты. По мнению чиновника, полуостров должен вернуться в состав Украины военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает возможным освобождение Крымского полуострова спустя полгода. Как утверждает Арестович, российским оккупантам сложно будет удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов полагает, что Крым может вернуться в Украину после наступления ВСУ на позиции врага на оккупированном полуострове либо в результате дипломатического диалога между Киевом и новыми российскими властями. Если логистика оккупантов будет разрушена, они могут добровольно покинуть Крым.

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