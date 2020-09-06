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Оккупанты "ЛНР" намерены оставить Луганщину без воды: названа причина

6 сентября 2020, 10:05

Боевики задолжали Киеву за воду около 170 миллионов гривен.

Луганск, Ворошилов, памятник
Луганск может остаться без воды из Украины из-за решения боевиков / фото: Евгений Третяк

Самопровозглашенные "власти" российских незаконных вооруженных формирований "ЛНР" хотят с 2021 года отказаться от водоснабжения, которое Киев продолжает осуществлять на неподконтрольные отдельные районы Донбасса. Фактически, луганчане из-за данной инициативы могут остаться без воды.

Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в комментарии Громадське.

По его словам, главари боевиков озвучивают такие идеи на уровне Трехсторонней контактной группы. Российские представители стали покупать меньше объемов воды, а их долг за водоснабжение оккупированных территорий составляет около 170 миллионов гривен.

Гайдай отмечает, что боевики хотят заплатить 87 миллионов гривен.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - подчеркнул чиновник.

  • Напомним, отдельные районы Донецкой и Луганской областей контролируются Россией и незаконными вооруженными формированиями "ДНР" и "ЛНР" с весны 2014 года. Киев и Москва ведут переговоры о возвращении территорий в состав Украины, однако Кремль выдвигает неприемлемые для украинской стороны условия.
  • Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Москва готова пойти на серьезный компромисс в том случае, если Киев согласится на особый статус ОРДЛО в Конституции Украины.

новости Украины Луганская область водоснабжение
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