Оккупанты "остались без рук и ног": детали удара по технике и нефтебазе РФ под Херсоном

На Херсонщине уничтожен важный логистическй узов оккупантов / pixabay.com

В Херсонской области в результате ударов уничтожены пять вражеских целей, среди которых важный для врага железнодорожный узел в Брилевке.

Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, также уничтожена нефтебаза оккупантов РФ.

"В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта - железнодорожный вокзал в Бриловке. Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты - все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно есть попадание и в нефтебазу. Много орков осталось без рук и ног", - пишет он.

При этом он подчеркнул, что украинские военные уже бьют базы оккупантов дальше, чем в 100 км от линии соприкосновения.

"У оккупантов нет больше надежного места для размещения баз. Только за эту ночь минус склады в Новой Каховке, Чернобаевке, Алешках, Брилевке. Наши Вооруженные силы разрушают тыловые запасы и перекрывают логистические пути российских военных", - отметил Хлань.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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