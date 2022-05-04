Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробности

Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНИАН

В Мариуполе российским оккупантам не удалось захватить территорию завода Азовсталь.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, украинские защитники продолжают удерживать оборону.

При этом враг продолжает наступление и проводит перегруппировку.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет", - отметили в Генштабе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что достоверной информации о том, прорвались ли российские оккупанты на территорию завода Азовсталь пока нет.

"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", — отметил Алексей Арестович.

Кроме Мариуполя, особенно жестокие авиационные удары рашисты наносят в течение суток в районе Авдеевки, Северодонецка, Краматорска и Гуляйполя. Обстрелы украинских войск продолжаются по всей линии столкновения.

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Штурм Азовстали

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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