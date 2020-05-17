Ляшко стал отцом: стало известно имя сына лидера Радикальной партии

Олег Ляшко с женой Роситой / Фото: Facebook/Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии, экс-народный депутат Олег Ляшко впервые стал биологическим отцом.

В воскресенье, 17 мая, он сообщил о том, что его супруга Росита родила мальчика.

"Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье в мире! Искренне благодарен лучшим медицинским работникам нашего роддома", - написал Ляшко в Facebook.

Отмети, что супруги Ляшко воспитывает дочь Роситы Владиславу.

Как пишет издание Гордон, Ляшко решил назвать новорожденного сына Александром.

Напомним, ранее Ляшко высмеяли за провальную пиар-акцию в центре Киева.