Ляшко стал отцом: стало известно имя сына лидера Радикальной партии

Жена родила Олегу Ляшко мальчика.
Лидер Радикальной партии, экс-народный депутат Олег Ляшко впервые стал биологическим отцом.
В воскресенье, 17 мая, он сообщил о том, что его супруга Росита родила мальчика.
"Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье в мире! Искренне благодарен лучшим медицинским работникам нашего роддома", - написал Ляшко в Facebook.
Отмети, что супруги Ляшко воспитывает дочь Роситы Владиславу.
Как пишет издание Гордон, Ляшко решил назвать новорожденного сына Александром.
Напомним, ранее Ляшко высмеяли за провальную пиар-акцию в центре Киева.