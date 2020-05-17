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Ляшко стал отцом: стало известно имя сына лидера Радикальной партии

17 мая 2020, 13:41

Жена родила Олегу Ляшко мальчика.

Ляшко
Олег Ляшко с женой Роситой / Фото: Facebook/Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии, экс-народный депутат Олег Ляшко впервые стал биологическим отцом.

В воскресенье, 17 мая, он сообщил о том, что его супруга Росита родила мальчика.

"Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье в мире! Искренне благодарен лучшим медицинским работникам нашего роддома", - написал Ляшко в Facebook.

Отмети, что супруги Ляшко воспитывает дочь Роситы Владиславу.

Как пишет издание Гордон, Ляшко решил назвать новорожденного сына Александром.

Напомним, ранее Ляшко высмеяли за провальную пиар-акцию в центре Киева.

Олег Ляшко Росита Сайранен
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