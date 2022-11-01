"Они попрятались, не понимают, что происходит": бойцы ВСУ на БТРе "наведались" в гости к белорусам

Бойцы ВСУ на БТРе случайно "наведались" в гости к белорусам / 10-я горно-штурмовая бригада, скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.

Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях.

"Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. Поездили на бульбашей посмотреть. Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление", – со смехом сообщил защитник.

Бойцы ВСУ на границе / скриншот с видео

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

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