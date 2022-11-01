"Они попрятались, не понимают, что происходит": бойцы ВСУ на БТРе "наведались" в гости к белорусам

Белорусские солдаты подумали, что началось наступление.
Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.
Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях.
"Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. Поездили на бульбашей посмотреть. Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление", – со смехом сообщил защитник.
Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.
В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.
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