Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями 'метр на метр'

Чем дольше территории будут оставаться под контролем России, тем вероятнее вариант их русификации, которая проводится уже сейчас, говорит Сунгуровский.

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Будут ли территории Курской области предметом для переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, deepstatemap.live

Некоторые эксперты говорят о том, что территории, которые сейчас удалось занять ВСУ в Курской области могут использовать для дальнейшего обмена. Но директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что скорее всего, обмена "метр на метр" не будет, здесь будет вопрос принципа. То есть являются ли эти территории предметом для переговоров в принципе.

В интервью Главреду он подчеркнул, что сейчас в отдельных политических заявлениях звучат нотки согласия партнеров с тем, чтобы Украина осталась без определенных территорий, которые уже были захвачены Россией до 24 февраля 2022 года, то есть по состоянию на начало полномасштабной агрессии.

"Это очень опасный момент, поскольку многие политики почему-то не понимают, что, в принципе, это означает открыть ворота ада. То есть каждый потенциальный агрессор может рассчитывать на то, что захватив какие-то определенные территории, интересные ему, например, на африканском континенте, где богатые ресурсы, останутся за агрессором. Если предположить, что Украина соглашается на отказ от части оккупированных территорий и наши партнеры или посредники соглашаются с этим, то это очень опасный прецедент. И он содержится, например, в китайско-бразильском консенсусе. Там как раз и предполагается, что территориальная целостность и суверенитет вроде бы подтверждаются, но в пользу сильного, а не слабого", - отмечает он. видео дня

По его словам, возможно превращение всех этих вопросов в предмет дальнейших переговоров, причем бесконечных переговоров.

"Мы помним, что было с "Минск-2", в формате Нормандии, когда одна сторона соглашается, а другая нет. Переговоры в таком формате по каким-то спорным вопросам, особенно экзистенциальным вопросам принадлежности территории государствам, суверенитета этих государств, являются настолько существенными, что требуют для их решения механизмов принуждения. А это не модно на Западе. То есть, в принципе, отсутствие таких механизмов принуждения привело к упадку всей системы Организации Объединенных Наций. Во втором разделе седьмой части Устава ООН говорится о принуждении к миру, но ни одной миротворческой операции о принуждении к миру не было. Как максимум к этому прибегали региональные союзы НАТО, Африканский Союз, которые использовали свои войска для того, чтобы вводить их на территорию страны-агрессора. Но в рамках ООН такого не было", - продолжает Сунгуровский.

Он подчеркивает, что при отсутствии механизмов принуждения рассчитывать на то, что в результате переговоров мы вернем эти территории в лоно Украины, нельзя. Более того, чем дольше территории будут оставаться под контролем России, тем вероятнее вариант их русификации, которая проводится уже сейчас. То есть это переселение этих регионов - депортация коренного населения и, грубо говоря, завоз русских, которые согласятся там жить.

"После этого я более чем уверен, что в любой декларации в результате переговоров будет записано, что возвращение этих территорий осуществляется путем референдума. Но референдума среди кого - среди тех, кто кого завезли?! Результаты я могу предсказать уже сейчас, они стопроцентные, все проголосуют за то, чтобы остаться в составе РФ. И поэтому такие переговоры могут завершаться только после того, как одна из сторон полностью достигает своих конечных целей, или когда есть механизм принуждения этих сторон признать цели, сформулированные посредниками в рамках международного права", - отмечает директор военных программ Центра Разумкова.

Он также добавляет, что с точки зрения Украины формулой мира для нас может быть не формула Зеленского из 10 пунктов, а укороченная. Ведь чем больше спорных пунктов будет вынесено на мирные переговоры, тем более затянутыми они будут, и тем больше они будут превращаться в болтовню.

"Переговоры о продовольственной, ядерной, экологической безопасности - это вопрос дальнейших, отдельных переговоров с участием специалистов, потому что они касаются не только Украины и России. Это как раз темы для саммитов мира. На них такие вопросы следовало бы выносить, но не вопрос российско-украинской войны. Если мы хотим достичь какой-то поддержки на таких саммитах, мы должны говорить не только об Украине, но в том числе и о странах, которые на себе ощутили последствия вооруженных конфликтов. Им эта тема близка, и только через такие темы мы можем до них достучаться и объяснить, что такое справедливость, война, агрессия, агрессор, как в этом случае работает или должно работать международное право. На эти темы они будут говорить, потому что эти темы им близки, и все эти формулы мира каждая страна будет примерять на себя. Без этого мы никакой поддержки не получим", - говорит Николай Сунгуровский.

Он отметил, что если говорить о поддержке или, как начали говорить на последнем саммите мира, - коалиции вокруг Украины, то это бесперспективное занятие, потому что такая коалиция уже есть в виде государств в формате Рамштайн.

"Я не хочу сказать, что работа по проведению саммитов мира не нужна. Она нужна для того, чтобы отсечь помощь России. Поэтому работу необходимо вести по двум трекам - на треке саммита мира и расширения деятельности тех стран, которые сплотились вокруг Украины. Это трудная задача и для дипломатии, и для военно-политического руководства, но такая работа необходима", - подытожил эксперт.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что решение Украины противостоять стране-агрессору РФ путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также считает, что действия ВСУ в Курской области ориентированы на осенний период и будут формировать другую повестку дня на поле боя.

Кроме того, начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сказал, что россияне не ожидали столь стремительного прорыва в Курской области. Однако, это был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

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