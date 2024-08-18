Осудили 'Курскую операцию': Кто поддерживает РФ и против Украины

Власти Северной Кореи и Сирии осудили операцию в Курске и заявили о поддержке РФ.

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Страны, которые поддерживают РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

МИД КНДР выступил с заявлением, в котором осудил военную операцию Украины в Курской области, к этой критике также присоединились власти Сирии. Об этом написали в Reuters.

Кроме того, руководство КНДР выразило полную поддержку России и заявило, что всегда будет "поддерживать Россию, когда она стремится защитить свой суверенитет".

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непрощенный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении. видео дня

Также официальные лица Пхеньяна заявили, что Америка якобы передала Украине "астрономическое" количество летального оружия. Именно этим оружием, по словам КНДР, Украина воюет против России в Курской области.

Западные СМИ написали, что накануне в сирийском МИД заявили, что осуждают вторжение ВСУ в Курскую область.

"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, в том числе детей", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее американский адмирал заявил, что Керченский мост в Крыму является основной и законной целью для ВСУ.

Также силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

Стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и заявил, что украинские бойцы показали в течение последних дней очень хорошие результаты.

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