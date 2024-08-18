Осудили 'Курскую операцию': Кто поддерживает РФ и против Украины

МИД КНДР выступил с заявлением, в котором осудил военную операцию Украины в Курской области, к этой критике также присоединились власти Сирии. Об этом написали в Reuters.
Кроме того, руководство КНДР выразило полную поддержку России и заявило, что всегда будет "поддерживать Россию, когда она стремится защитить свой суверенитет".
"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непрощенный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении.видео дня
Также официальные лица Пхеньяна заявили, что Америка якобы передала Украине "астрономическое" количество летального оружия. Именно этим оружием, по словам КНДР, Украина воюет против России в Курской области.
Западные СМИ написали, что накануне в сирийском МИД заявили, что осуждают вторжение ВСУ в Курскую область.
"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, в том числе детей", - говорится в заявлении.
Война в Украине - последние новости
Напомним, ранее американский адмирал заявил, что Керченский мост в Крыму является основной и законной целью для ВСУ.
Также силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.
Стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и заявил, что украинские бойцы показали в течение последних дней очень хорошие результаты.
Читайте также:
- У Зеленского назвали две ключевые задачи в войне с Россией
- Война может завершиться в ноябре: теперь есть только один мирный план - политолог
- Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред