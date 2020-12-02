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Опрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19

2 декабря 2020, 12:53

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы недовольны работой Кабинета министров.

коронавирус
Большинство украинцев недовольны деятельностью властей по борьбе с коронавиурсом / Фото Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 13 141 новый диагноз, всего в стране зафиксировали 758 264 случая заражения. Свежий опрос, проведенный в конце ноября, показал, что большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса.

Согласно данным опроса Социологической группы Рейтинг, 34% опрошенных граждан довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с коронавирусом, а 62% - не удовлетворены.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы недовольны работой Кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%).

Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Мнение украинцев о борьбе с коронавирусом - таблица / скриншот Рейтинг

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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