В Кабмине поведали, когда стартует продажа билетов на поезда

Криклий назвал условие начала продажи билетов на поезда / УНИАН

В Украине с 22 мая значительно ослабили карантинные ограничения, а с сегодняшнего дня в Киеве, Днепре и Харькове запустили метро.

В то же время, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

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"Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", – написал он в Telegram в понедельник, 25 мая.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым введен адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

Ранее Главред писал, что возобновление работы метрополитена в Киеве с 25 мая могло не произойти, если будут превышены показатели инцидентности — число новых случаев заболевания за определенный период времени.

Также отметим, ранее в Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.