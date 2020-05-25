УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине поведали, когда стартует продажа билетов на поезда

25 мая 2020, 20:22

Министр инфраструктуры озвучил прогноз по пассажирским перевозкам Укрзализныци.

Криклий
Криклий назвал условие начала продажи билетов на поезда / УНИАН

В Украине с 22 мая значительно ослабили карантинные ограничения, а с сегодняшнего дня в Киеве, Днепре и Харькове запустили метро.

В то же время, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Читайте такжеКриклий пролил свет на сотрудничество Укрзализныци с немецкой компанией

"Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", – написал он в Telegram в понедельник, 25 мая.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым введен адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер. 

Ранее Главред писал, что возобновление работы метрополитена в Киеве с 25 мая могло не произойти, если будут превышены показатели инцидентности — число новых случаев заболевания за определенный период времени.

Также отметим, ранее в Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.

карантин билет поезд Укрзализныця Владислав Криклий Кабинет Министров
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине поведали, когда стартует продажа билетов на поезда». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:11
Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: новые перспективы и рост возможностей
21:07
Киев оказался в опасности из-за дождя: уже подготовлен спецтранпорт
20:56
В Киеве резко подскочит температура – синоптик Фото Видео
20:33
Украинцам грозит очередное подорожание коммунальных услуг
20:22
В Кабмине поведали, когда стартует продажа билетов на поезда
20:17
Out - Pixar впервые сняла мультик про гея в главных ролях
20:05
Коронавирус в Украине: вторая волна будет опаснее первой – эпидемиолог Видео
20:04
Когда будет сессия в ВУЗах: в Минобразования назвали дату и условия
19:54
Суицид или заказное убийство: эксперты о версиях смерти нардепа Давыденко
19:46
Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины
19:45
Sherlock Holmes Chapter One - трейлер и сюжет новой игры украинской компании Видео
19:43
В Украине могут исчезнуть банкоматы: эксперт пояснил, стоит ли паниковать
19:35
Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия
19:23
"Красная черта": власти Винницы бьют тревогу из-за коронавируса
19:19
Отзыв посла Грузии из Украины: в Тбилиси назвали условия для примирения Видео
18:54
Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020 Видео
18:50
"Насиловали по очереди": появилась новая версия о зверствах полицейских в Кагарлыке
18:44
"Стыдно и противно": замначальника Нацполиции озвучил наказание после изнасилования в Кагарлыке
18:35
Эпидемиолог сказал, когда коронавирус перестанет быть острой проблемой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять