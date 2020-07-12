Эксперт рассказал о бардаке на курортных пляжах Украины

В Украине сложилась критическая ситуация на многих пляжах / Reuters

Исполнительный директор ОО Союз потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал о критической ситуации, которая сложилась на пляжах на популярных украинских курортах.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, ситуация на пляжах критическая, многие из них не соответствуют требованиям безопасности и карантинным правилам.

По его словам, места массового купания в Одессе и Херсонской области трудно назвать пляжами.

"Пляж имеет определенное оформление, заградительные буи, квалифицированных спасателей, плавсредства. На Херсонщине вообще ничего нет, там это все продали лет 15-20 назад, там нет спасателей... У меня вопрос: а как вообще готовились к сезону? Там бардак, там нет никакого карантина", - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Несмиянова, ситуация с обеспечением безопасности в местах массового купания является критической.

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"В Херсонской области прихожу я в 8:30 утра - спасателей нет. В 8:45 приезжают спасатели, через некоторое время они свои плавсредства сдают в аренду на "банан". Я говорю: а как ты будешь людей спасать? А он: так она приплывет, если надо. На спасательном посту тоже никого нет, сами пляжи сдали в аренду", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном поселке Кирилловка Запорожской области туристов атакуют морские блохи.

Отмечается, что они кусают туристов прямо в воде. У многих на месте укуса появляются большие красные пятна.