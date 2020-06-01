Укрзализныця начала продавать билеты в плацкарт: список поездов

Укрзализныця начала продавать билеты в плацкарт / УНИАН

С понедельника, 1 июня 2020 года, госкомпания Укрзализныця в рамках ослабления коронавирусного карантина открыла продажу билетов в плацкартные вагоны поездов (до того были доступны билеты лишь в вагоны купе и СВ).

Как сообщают представители Укрзализныци ‒ плацкартные вагоны, как ранее в купейные и СВ, продаются билеты лишь на пятьдесят процентов полок — на две из четырех с одной стороны и одна из двух боковых — с другой.

Кроме того, известно ‒ продажа билетов начата в двадцать плацкартных вагонов на такие поезда:

№ 98 / 97 сообщением Киев — Ковель (10 вагонов);

№ 125 / 126 Киев — Константиновка (3 вагона);

№ 10 / 9 Киев — Мариуполь (1 вагон),

№ 102 / 101 Киев — Херсон (6 вагонов).

Напомним, ранее в Укрзализныце объявили о том, что возобновили с 1 июня 2020 года движение поездов в западном направлении: а) №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка; б) №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск; в) №29/30 Киев-Ужгород; г) №98/97 Ковель-Киев; д) №772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов. Всего вновь на маршруты с 1 июня 2020 года вышли 214 электропоездов.