Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

По словам эксперта, Путин хочет паузы в войне с Украиной и у него есть на это план.

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Эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году / коллаж: Главред, фото: россми, Объединенное командование ВСУ

Украина скорее всего не сможет поставить точку в войне в 2024 году, однако некоторые изменения всё же произойдут. Такую мысль высказал эксперт Петр Черник в интервью OBOZ.UA.

Петр Черник утверждает, что Владимир Путин ждет победы Дональда Трампа на выборах в США для того, чтобы ослабить поддержку Украины.

По словам Черника, точка в войне может быть поставлена только в том случае, если Россия будет лишена ядерного оружия и сибирских ресурсов, а Украина вступит в НАТО. Однако даже этого мало, Черник утверждает, что уверенным в конце многолетней войны можно будет стать только тогда, когда пройдет минимум 60 лет и поменяются несколько поколений, чтобы РФ прошла санацию подобную нацистам после Второй мировой войны.

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"Если ни один из этих факторов не складывается - а так выглядит, что не складывается, - то если и будет пауза в войне, Путину очень хочется, чтобы выиграл Трамп, то он будет прилагать максимум усилий и приложит, чтобы конфликт был заморожен. Они пойдут на передышку, с них частично снимут санкции и вопрос новой российско-украинской войны через год, два, пять, десять - это лишь вопрос времени", - говорит эксперт.

Также он добавил, что для понимания цикличности российских нападений не нужно быть аналитиком, достаточно понимать, что самая сильная черта человека как вида - это идентичность, а идентичность России пошла от Украины, что всегда будет мотивировать их привязываться к Киеву. Как следствие, единственный выход существовать независимо - не быть уничтоженными, а уничтожать в ответ.

Ситуация в Украине

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал информацию о том, что может заставить диктатора РФ Владимира Путина завершить войну с Украиной. По его словам, если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного Крыма, это повлияет на ход войны на всех направлениях.

Также, преуспевание контрнаступления Вооруженных Сил Украины не соответствовали завышенным ожиданиям партнеров. Несмотря на это, партнеры Украины должны продолжить поддержку страны в условиях войны. Об этом рассказал генерал-майор Бундесвера и руководитель Украинского ситуационного центра Министерства обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

Помимо прочего, совсем скоро Украина войдет в третий год войны, однако линия фронта при этом уже достаточно давно остается неизменной. При этом следующий год может изменить ход войны, такие мысли озвучили BBC несколько западных экспертов.

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