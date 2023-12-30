УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

Елизавета Бельмас
30 декабря 2023, 11:58
По словам эксперта, Путин хочет паузы в войне с Украиной и у него есть на это план.
Эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году
Эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году / коллаж: Главред, фото: россми, Объединенное командование ВСУ

Украина скорее всего не сможет поставить точку в войне в 2024 году, однако некоторые изменения всё же произойдут. Такую мысль высказал эксперт Петр Черник в интервью OBOZ.UA.

Петр Черник утверждает, что Владимир Путин ждет победы Дональда Трампа на выборах в США для того, чтобы ослабить поддержку Украины.

По словам Черника, точка в войне может быть поставлена только в том случае, если Россия будет лишена ядерного оружия и сибирских ресурсов, а Украина вступит в НАТО. Однако даже этого мало, Черник утверждает, что уверенным в конце многолетней войны можно будет стать только тогда, когда пройдет минимум 60 лет и поменяются несколько поколений, чтобы РФ прошла санацию подобную нацистам после Второй мировой войны.

видео дня

"Если ни один из этих факторов не складывается - а так выглядит, что не складывается, - то если и будет пауза в войне, Путину очень хочется, чтобы выиграл Трамп, то он будет прилагать максимум усилий и приложит, чтобы конфликт был заморожен. Они пойдут на передышку, с них частично снимут санкции и вопрос новой российско-украинской войны через год, два, пять, десять - это лишь вопрос времени", - говорит эксперт.

Также он добавил, что для понимания цикличности российских нападений не нужно быть аналитиком, достаточно понимать, что самая сильная черта человека как вида - это идентичность, а идентичность России пошла от Украины, что всегда будет мотивировать их привязываться к Киеву. Как следствие, единственный выход существовать независимо - не быть уничтоженными, а уничтожать в ответ.

Ситуация в Украине

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал информацию о том, что может заставить диктатора РФ Владимира Путина завершить войну с Украиной. По его словам, если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного Крыма, это повлияет на ход войны на всех направлениях.

Также, преуспевание контрнаступления Вооруженных Сил Украины не соответствовали завышенным ожиданиям партнеров. Несмотря на это, партнеры Украины должны продолжить поддержку страны в условиях войны. Об этом рассказал генерал-майор Бундесвера и руководитель Украинского ситуационного центра Министерства обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

Помимо прочего, совсем скоро Украина войдет в третий год войны, однако линия фронта при этом уже достаточно давно остается неизменной. При этом следующий год может изменить ход войны, такие мысли озвучили BBC несколько западных экспертов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:20 Синоптик
ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:19 Украина
Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:41

В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - интимные проблемы, Льву - одиночество

12:33

Эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году

12:32

"Россия не хочет переговоров. Замораживание войны будет означать наше поражение" - ПодолякВидео

12:31

Регулярные ракетные атаки: сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
12:20

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:19

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:06

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:05

"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогнозВидео

Реклама
11:58

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

11:26

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолей - готовьтесь к позору, Овен - к роману

11:11

Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

10:47

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

10:28

Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

Реклама
08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

Реклама
21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять