"Оторвите нежные точки от мягких кресел": Сивохо позвал нардепов в зону войны на Донбассе

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо непосредственно в "серой зоне" военного конфликта на Донбассе записал видеообращение к властям Украины вообще и к народным депутатам в частности.

Соответствующий ролик он опубликовал у себя в Facebook.

"Дорогие наши народные депутаты. Вы все никак не можете оторвать свои "нежные точки" от мягких кресел и приехать сюда, в "серую зону". Где люди уже седьмой год живут в абсолютно диких условиях. Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами по-новому ставят опыты. Здесь нет газа, воды, электричества", ‒ сказал он.

Более того, Сивохо обратился к народным депутатам и позвал их приехать в "серую зону" и попробовать пожить в полностью или частично разрушенных домах.

"Приезжайте сюда ‒ здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено", ‒ подытожил он.

Читайте такжеПочему не хотят в Украину: Сивохо сделал громкое заявление о жителях Донбасса

Сергей Сивохо - что было ранее: