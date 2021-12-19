"Паразитируете, обнаглевшие морды": в Москве журналист разругал россиян за претензии к другим странам

По мнению журналиста, в Российской Федерации регулярно унижают тех людей из других государств, кто не знает либо плохо говорит на русском языке.
Журналист из Москвы Александр Тверской публично возмутился тем фактом, что россияне обиделись на запрет в латвийских школах русского языка. По его мнению, россияне ведут себя так, как будто им все должны. Свои мыслями он высказал в посте на странице в Facebook (на данный момент текст недоступен)
"В России нет ни одной латышской школы. Нет в ней и эстонских, литовских, украинских, таджикских, казахских, узбекских школ и так далее. Почему вы, обнаглевшие морды, требуете, чтобы везде, где вы понаехали были русские школы? Тем более на территориях, которые вы веками держали в ежовых "братских" руковицах ‒ оккупировали их, насильственно русифицировали, проводили этнические чистки, репрессии, устраивали массовые депортации. Вы должны сегодня сидеть в этих странах тише воды и ниже травы, не возмущаться, не вякать, а с благодарностью тихо существовать", - написал Тверской.
По мнению журналиста, в Российской Федерации регулярно унижают тех людей, кто не знает либо плохо говорит на русском языке.
"Почему, в России, если кто-то не знает русского языка из приезжих, то вы сразу требуете от него говорить на русском, гнобите, унижаете и вообще относитесь к этим людям, как к грязи, а когда вы сами приезжаете жить в другие страны, то, тупые и ленивые существа, вы добровольно сбиваетесь в гетто, отказываетесь учить язык страны, в которой живете, да еще требуете, чтобы все вокруг с вами говорили по-русски?", ‒ возмущенно написал он.
Тверской особо отметил, что жители России ничуть не вправе требовать чего-либо от других стран и должны знать свое место.
"Почему вы считаете, что все вам что-то должны только из-за того, что вы русские или родились в России? Живете на пособия, паразитируете, не уважаете законы и обычаи других стран, не учите языки, вечно хамите, ленитесь, с бесконечной претензией к миру и ко всем вокруг. Спесь-то убавьте, да место свое знайте, дорогие соотечественники. Ноги со стола чужого уберите и скромнее, скромнее. Приехали в другую страну жить подальше от любимых родины и Путина - интегрируйтесь и ассимилируйтесь. Или заткнитесь. А не можете рты закрыть ‒ валите обратно к березкам, баракам и безнадеге. Вы же так тоскуете и возвеличиваете родину? Так вперед ‒ чемодан, вокзал, Саратов", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный журналист Роман Скрыпин обвинил нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича в манипуляциях, которые использовала эта политические сила и другие, в которых он состоял ранее.
Скрыпин отдельно возмутился словами Шуфрича о том, что, дескать, Украина "потеряла Крым".
"Что значит "потеряли"? Он отпал? Вы до сих пор не можете сказать, что у нас война. Она началась в 2014 году с оккупации Крыма, с вторжения России. Вы тогда говорили: "Что делать, стрелять в них?" Да, стрелять! Зачем вы сейчас манипулируете? Я не могу понять", – сказал журналист.