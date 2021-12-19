"Паразитируете, обнаглевшие морды": в Москве журналист разругал россиян за претензии к другим странам

Флаг России / УНИАН

Журналист из Москвы Александр Тверской публично возмутился тем фактом, что россияне обиделись на запрет в латвийских школах русского языка. По его мнению, россияне ведут себя так, как будто им все должны. Свои мыслями он высказал в посте на странице в Facebook (на данный момент текст недоступен)

"В России нет ни одной латышской школы. Нет в ней и эстонских, литовских, украинских, таджикских, казахских, узбекских школ и так далее. Почему вы, обнаглевшие морды, требуете, чтобы везде, где вы понаехали были русские школы? Тем более на территориях, которые вы веками держали в ежовых "братских" руковицах ‒ оккупировали их, насильственно русифицировали, проводили этнические чистки, репрессии, устраивали массовые депортации. Вы должны сегодня сидеть в этих странах тише воды и ниже травы, не возмущаться, не вякать, а с благодарностью тихо существовать", - написал Тверской.

По мнению журналиста, в Российской Федерации регулярно унижают тех людей, кто не знает либо плохо говорит на русском языке.

"Почему, в России, если кто-то не знает русского языка из приезжих, то вы сразу требуете от него говорить на русском, гнобите, унижаете и вообще относитесь к этим людям, как к грязи, а когда вы сами приезжаете жить в другие страны, то, тупые и ленивые существа, вы добровольно сбиваетесь в гетто, отказываетесь учить язык страны, в которой живете, да еще требуете, чтобы все вокруг с вами говорили по-русски?", ‒ возмущенно написал он.

Тверской особо отметил, что жители России ничуть не вправе требовать чего-либо от других стран и должны знать свое место.

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"Почему вы считаете, что все вам что-то должны только из-за того, что вы русские или родились в России? Живете на пособия, паразитируете, не уважаете законы и обычаи других стран, не учите языки, вечно хамите, ленитесь, с бесконечной претензией к миру и ко всем вокруг. Спесь-то убавьте, да место свое знайте, дорогие соотечественники. Ноги со стола чужого уберите и скромнее, скромнее. Приехали в другую страну жить подальше от любимых родины и Путина - интегрируйтесь и ассимилируйтесь. Или заткнитесь. А не можете рты закрыть ‒ валите обратно к березкам, баракам и безнадеге. Вы же так тоскуете и возвеличиваете родину? Так вперед ‒ чемодан, вокзал, Саратов", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный журналист Роман Скрыпин обвинил нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича в манипуляциях, которые использовала эта политические сила и другие, в которых он состоял ранее.

Скрыпин отдельно возмутился словами Шуфрича о том, что, дескать, Украина "потеряла Крым".

"Что значит "потеряли"? Он отпал? Вы до сих пор не можете сказать, что у нас война. Она началась в 2014 году с оккупации Крыма, с вторжения России. Вы тогда говорили: "Что делать, стрелять в них?" Да, стрелять! Зачем вы сейчас манипулируете? Я не могу понять", – сказал журналист.