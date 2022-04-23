Пасха 2022: онлайн-трансляция богослужений из храмов Украины

Праздничное богослужение по случаю Пасхи начнется 23 апреля в 23:30 в Михайловском Златоверхом соборе.
24 апреля в Украине христиане восточного обряда отмечают большой праздник Пасху.
В 2022 году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.
Украинская греко-католическая церковь покажет прямой эфир из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве. Начнется трансляция 24 апреля в 7:30 утра. Продлится богослужение ориентировочно до 11:30 часов.
Православная церковь Украины. Праздничное богослужение по случаю Пасхи начнется 23 апреля в 23:30 в Михайловском Златоверхом соборе. Окончание 24 апреля в 3:00 (ориентировочно).
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Автор: Маша Тупченко