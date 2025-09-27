Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

В июне посол Израиля в Украине сообщил, что израильский Patriot находится в Украине.

Patriot от Израиля находится в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Кратко:

Израиль передал Украине систему ПВО Patriot

Украина ожидает еще две системы от других партнеров

Израиль передал Украине систему ПВО Patriot, она уже месяц защищает украинское небо. Также Украина ожидает еще две системы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью. Давайте все. Больше о Patriot я не буду говорить", - сказал президент.

Отметим, что Зеленский, говоря о еще двух системах Patriot, которые ожидает Украина, имеет ввиду поставку этих систем ПВО от других партнеров.

Передача Украине ЗРК "Patriot" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 июня посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что вопреки распространенным представлениям, Израиль все же передавал Украине вооружение, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученных от США еще в начале 1990-х годов.

В Израиле официально опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot, которые страна получила в США в начале 1990-х годов.

А украинские дипломаты отказались ее комментировать, сославшись в этом вопросе на "моменты безопасности".

Другие новости:

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

