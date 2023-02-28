"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

Кремлю была неважна фамилия того, кто возглавит Украину после захвата. "У руля" мог оказаться либо кум Путина Медведчук, либо "легитимный" Янукович.

По плану Кремля либо Янукович, либо Медведчук должны были возглавить Украину / Фото: УНИАН

В Кремле рассчитывали, что на третий день после российского вторжения власть в Украине падет, а через 10 дней вся страна будет под контролем РФ. Планировалось, что "возглавит" Украину либо кум российского диктатора Виктор Медведчук, либо экс-президент Виктор Янукович. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, фамилии тех, кто конкретно будет управлять Украиной Кремлю были неважны.

План "А": Виктор Медведчук

Одиозный политик Виктор Медведчук сам себя видел на первых ролях. При этом кум Путина точно знал, что вторжение РФ в Украину будет.

"У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже "печет караваи и собирает соль", чтобы встречать кума в Киеве", - рассказал УП 25 января 2022 года депутат ОПЗЖ, который за две недели до вторжения тихо уехал из страны.

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Один из действующих депутатов, который был близок к Медведчуку, рассказал, что Медведчук не признавался даже коллегам, что Путин нападет. Он утверждал, что президент РФ лишь "бряцает оружием, чтобы повышать ставки".

За день до начала вторжения - 23 февраля - Медведчук стал вести себя странно. Несмотря на свой домашний арест, он неожиданно перенес встречи со своими соратниками, ссылаясь на то, что занят. До того дня Медведчук почти никогда не отказывал во встречах своим людям.

Выходные, на которые переносил встречи Медведчук, должны были прийтись как раз на третий день после начала полномасштабного вторжения. Утром 24 февраля Медведчук перестал выходить на связь.

"Через год после начала большой войны и соратники Медведчука, и члены команды Зеленского убедились: приведение кума Путина к власти было "Планом А" в Кремле", - пишет УП.

Украинские спецслужбы утверждают, что окруженная Верховная Рада должна была отстранить председателя парламента Руслана Стефанчука и соответственно и.о. президента стал бы Медведчук.

27 февраля стало известно, что народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук сбежал из своего дома в Киеве, где должен был находиться под домашним арестом по решению суда.

План "Б": Виктор Янукович

После того как Медведчук исчез, россияне рассматривали вариант возвращения Януковича в Украину.

В конце 2021 года в украинских СМИ появилась новость, что "Янукович хочет вернуть статус президента".

Он решил подать иск в ОАСК с требованием признать, что Рада не имеет права лишать звания президента вне процедуры импичмента. У него же парламент отобрал право называться президентом Украины простым постановлением.

"Адвокаты Януковича оказались на удивление умными. Они пошли в ОАСК оспаривать не решение Рады, а вопрос процедуры. Это и была юридическая лазейка. И если бы ОАСК признал процедурные нарушения, следствием было бы признание недействительным решения парламента", - объяснил один из ключевых юристов команды Зеленского.

Чтобы не дать судьям ОАСК принимать какие-либо решения, 2 марта Государственная судебная администрация отключила суд от доступа к реестру судебных решений. Для блокировки суда в ОПУ подключили СБУ.

"Мы подключили Пятую службу, ту, которая отвечает за суды. Они реально ворвались в здание, вырвали с мясом все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал", - цитирует УП своего собеседника.

Борт Януковича последний раз был замечен в Минске 7 марта 2022 года. После этого Янукович исчез из поля зрения.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Часть из них помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

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