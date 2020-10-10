Переименование России в Московию: экс-депутат Госдумы объяснил, в чем польза для Украины

Колыбель цивилизации, на которую претендует Путин, находится в Киеве, напомнил Пономарев / Фото УНИАН

Идея переименования России в Московию не нова. Она относится к разряду дешевого популизма. Однако есть в ней и нечто полезное для Украины.

Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на сайте Главред.

По его словам, обычно другие страны мира называют страну так, как себя называет сама эта страна, а не наоборот.

"Украина может переименовывать себя и требовать, чтобы другие тоже изменили название, как она сделала с возвращением украинского звучания и правописания ряду городов. Она может попробовать переименовать Россию, Китай или США, однако вряд ли кто-то еще станет эти страны по-другому называть. Сама страна тоже иначе называться себя не станет", - объяснил Пономарев.

Те, кто хотят переименовать Россию в Московию, пытаются сделать вид, что России не существует. Однако это тупиковый путь, уверен Пономарев.

По его мнению, Украине стоит в большей степени осознать себя лидером славянского мира.

"Колыбель цивилизации, на которую претендует Путин, когда говорит про "русский мир" – в Киеве. Да и слово-бренд "Русь" принадлежит Украине, а не России. Украина могла бы вполне использовать это для своего культурного, морального, технологического и другого лидерства", - отметил он.

Переименование России в Московию – что было ранее: