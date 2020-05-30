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В МВД нашли виновного в перестрелке перевозчиков в Броварах

30 мая 2020, 01:20

В ведомстве указывают на чиновников из Киевской ОГА.

Геращенко
Геращенко обвинил в конфликте в Броварах Киевскую ОГА / УНИАН

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что масштабная бандитская перестрелка в Броварах произошла по вине Киевской ОГА.

В эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера он обвинил руководство Киевской областной администрации в проведении необъективного конкурса, после чего в Броварах появился еще один перевозчик.

Геращенко подчеркнул, что перестрелка стала следствием разборок криминальных кланов, которые "крышуют различных автомобильных перевозчиков". По его словам, это сфера в Украине является высокодоходной. В частности, перевозки в Броварах приносили за год около 220 миллионов гривен.

"Мэр Броваров сказал, что я вас прошу не проводите конкурс на маршрут, который создаст конфликтную ситуацию. Однако его обращение было проигнорировано, областная администрация в прошлом году провела тендер, в результате которого зашел, еще один перевозчик", — рассказал Геращенко.

Читайте также"Заработали по 800 гривен": Аваков рассказал о бандитской перестрелке в БроварахКонфликтовали перевозчики из Броваров и Винницы, которые после карантина и перерыва в работе на два месяца не могли поделить финансовые потоки.

"После двух месяцев карантина, когда перевозки не осуществлялись, две враждующие между собой группировки, одна из Винницы, другая из Броваров решили выяснить отношения, потому что, к сожалению, областная власть не контролировала вопрос наличия в транспортных перевозках проблемы", — подчеркнул заместитель главы МВД.

Геращенко подчеркнул, что данная ситуация должна стать уроком для других городов, где также проходят конкурсы без учета конкуренции и общей ситуации.

Напомним, утром, 29 мая, произошла массовая перестрелка в Броварах, в которой приняли участие около 100 человек.

Полиция задержала более 20 фигурантов конфликта, причем некоторых из них удалось задержать в Винницкой и Житомирской областях.

Как рассказал очевидец событий, конфликт произошел между фирмами-конкурентами, осуществляющими перевозку пассажиров из Киева в Бровары.

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