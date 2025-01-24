Перевод в пехоту техников ВВС и ПВО: в Генштабе сделали важное заявление

Важно:
- Военных отдельных специальностей запрещено переводить в другие виды ВСУ
- Потребность в личном составе пехоты не исчезла
Воздушные силы ВСУ просят СМИ и публичных лиц взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы и перевода военнослужащих в другие виды войск.
"В Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ", — говорится в сообщении ВС.
Там добавили, что если такие случаи будут происходить, нужно сообщать о них и последует соответствующее реагирование. В настоящее время определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих ВВС в другие виды ВСУ.
Что говорят в Генштабе
В свою очередь спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий отметил, что распоряжение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о запрете перевода в пехотные подразделения высококвалифицированных специалистов Воздушных сил ВСУ действует, поэтому им нечего волноваться.
Высококвалифицированный персонал ВВС, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов, не будут переводить в пехоту, добавил спикер.
На указанных специалистов были потрачены средства, их уникальный опыт фактически никто не заменит. Тем не менее, потребность в личном составе пехоты не исчезла, говорит он.
Представитель Генштаба уточнил, что нужно повысить количество личного состава в механизированных бригадах. Текущие возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, поэтому уменьшаются некоторые части ВСУ, занимающиеся логистикой, обеспечением и обслуживанием.
В чем причина скандала
О том, что обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т военных переводят в пехоту, ранее сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его данным, военным техникам приходят распоряжения на перевод или исключение из части. Гончаренко подчеркнул, что сомневается в заявлениях Генштаба и говорит, что если таких техников отправляют в пехоту, то встаёт вопрос о том, кто будет вместо них обслуживать западное вооружение.
Ранее издание The Gardian отмечало, что украинское командование якобы отправляет бойцов ПВО на фронт как пехоту. Все якобы из-за дефицита личного состава. В Генеральном штабе ВСУ заявил, что такие утверждения являются недостоверным и некорректным. Отмечается, что определенное количество военных из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.
Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине планируется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте 18-25 лет, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Спикер МИД Георгий Тихий добавил, что Украина обсуждает с партнерами вопросы мобилизации и снижения возрастного порога, но основной проблемой остается задержка поставок обещанного вооружения, сообщал Главред.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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